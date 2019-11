Forts vents: pannes d’électricité et dégâts à Lachine et Dorval

Les vents violents causent plusieurs pannes d’électricité et des dégâts depuis le début de la journée de vendredi, dans les secteurs de Lachine et Dorval.

Plus de 2 220 clients sont présentement sans électricité sur le territoire lachinois, selon Hydro-Québec. Dans la Cité de Dorval, ce chiffre grimpe à près de 3 000, touchant même les installations municipales comme l’hôtel de ville et le complexe aquatique et sportif qui sont forcés de fermer leurs portes.

Des équipes sont à pied d’œuvre pour rétablir le service, assure la société d’État. En raison de l’ampleur des conditions et du nombre important de pannes sur l’ensemble, Hydro-Québec n’est pas en mesure de déterminer quand le courant reviendra. À l’heure actuelle, près de 490 000 foyers sont sans électrictié à travers la province.

Les arbres subissent aussi les contrecoups des forts vents qui atteignent jusqu’à 100 km/h. À Dorval, une dizaine d’entre eux sont tombés, en plus de nombreuses branches un peu partout dans la ville.

«On a formé des équipes d’urgence en termes d’élagage et de ramassage de branches pour la journée. On va prioriser les urgences, les plus gros dégâts», mentionne le porte-parole de la Cité de Dorval, Sébastien Gauthier.

Le nettoyage se poursuivra ensuite jusqu’au début de la semaine prochaine, ajoute-t-il.