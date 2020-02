Futsal: performance honorable des Lachinois à Kansas City

Les Dragons du Collège Sainte-Anne se sont inclinés en ronde préliminaire du US Youth Futsal National Championships, qui s’est déroulé à Kansas City, au Missouri. L’entraîneur Bruno Routhe considère que ses joueurs, âgés de 15 ans et moins, sortent grandis de cette expérience.

L’équipe lachinoise de futsal, un type de soccer opposant deux équipes de cinq joueurs dans un gymnase, a perdu son dernier match par la marque de 5-3 contre Forge FC, de Hampstead, en Floride. Elle avait pourtant remporté ses deux premiers duels contre le Joy of the People (JOTP) de Saint-Paul, au Minnesota et du Borussia Dortmund, l’académie américaine du prestigieux club professionnel allemand située au Texas.

«Les garçons ont juste été formidables, résume Bruno Routhe. Tous les matchs se sont disputés à haute intensité, car on jouait contre des académies, des programmes dédiés au soccer.»

L’entraîneur considère que la fatigue a rattrapé son équipe, qui doit améliorer son attitude lors des matchs. «On a accordé un but chanceux lors du dernier match et on n’a pas su gérer nos émotions, analyse-t-il. On était à 15 minutes de se rendre en demi-finale.»

Le capitaine de l’équipe, Julien Khoury, est très fier des performances des siens. «Tous les joueurs ont très bien joué, surtout défensivement», assure le défenseur central.

Les Dragons avaient remporté un championnat régional au Starlands Sports Complex de Boston en janvier pour se qualifier au US Youth Futsal National Championships.

Expérience

Pour se rendre à Kansas City, les joueurs ont pris l’avion pour la première fois de la saison sans leurs parents. Ils ont assisté à un match de basketball de l’Université du Missouri en plus de visiter le Arrowhead Stadium, terrain des Chiefs de Kansas City, gagnants du Super Bowl.

«C’était une bonne expérience qui nous a rapproché les uns des autres», se réjouit Julien Khoury.

Il reste encore quelques semaines à la saison de l’équipe, qui disputera un match de quart de finale contre le Collège Saint-Louis de Lachine la fin de semaine prochaine.