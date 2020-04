Raconter ses racines

L’enseignant Eric Deguire publie Communication et violence, un essai autobiographique dans lequel il démontre l’impact de la culture américaine sur sa vie, en espérant détruire certains préjugés des Québécois envers les États-Unis.

Celui qui enseigne au Centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé de Dorval veut provoquer une réflexion sur nos voisins du sud. Il entend «trop souvent» des commentaires avec lesquels il est en désaccord.

«Les États-Unis forment une société plus complexe, plus contradictoire qu’on ne le croit par ses succès et ses défauts», affirme l’ancien du Collège Sainte-Anne de Lachine.

Compte tenu de ses origines libanaises, grecques et canadiennes, l’auteur s’estime en bonne position pour brosser le portrait de cette culture, qui l’a influencé au cours de sa jeunesse. «Je peux faire le pont entre le Québec et les États-Unis, parce la culture anglaise est presque ma culture primaire. La télévision, la musique et le cinéma américain ont fait partie de ma croissance», révèle M. Deguire.

En deux temps

Justement, l’importance du bilinguisme et de ses influences de ses parents et grands-parents sur son cheminement sont abordées dans la première portion du livre, qui est le résultat de deux ans de travail. «C’est l’issue d’une grande réflexion, témoigne-t-il. Ça touche ma famille, alors forcément, c’est plus sensible, je voulais vraiment faire hommage à ses personnes qui le méritent.»

Dans la deuxième partie, on présente une analyse historique dans laquelle sont abordés une étonnante variété de sujets, passant des injustices visant les minorités visibles à la musique, jusqu’aux sports. «Il y en a pour tout le monde dans ce livre-là, insiste M. Deguire. Peu importe vos sujets d’intérêts, le livre saura vous interpeller.»

Prochainement, l’auteur songe à rédiger un autre essai portant sur l’éducation, en offrant encore une fois une réflexion sur la culture américaine.