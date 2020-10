Dossiers prioritaires d’ici la fin de 2020

La mobilité, la sécurité et le développement de Lachine-Est: telles sont les priorités de l’arrondissement d’ici décembre. Du côté de Dorval, on planifie les plans d’infrastructures pour la prochaine année, tout en exécutant quelques travaux d’ici là.

Les plans du nouvel écoquartier qui sera établi dans l’est de l’arrondissement de Lachine seront expédiés à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

Le développement immobilier de 4800 unités sur une superficie de 84 terrains de soccer deviendra un écoquartier, où le camionnage pourrait être réduit, la collecte des matières résiduelles revue et l’eau de pluie recyclée.

Pour sa conception, des ateliers ont été tenus avec des experts de divers domaines, des élus et des citoyens.

Transports

Sinon, des mesures visant à sécuriser les rues seront déployées par Lachine. Des nouveaux feux de circulation seront installés avant le temps des Fêtes dans le quartier Saint-Pierre, où un piéton a été happé mortellement par un camion en 2017.

La nouvelle sera annoncée au prochain conseil de la Ville de Montréal. «C’était une longue bataille politique, alors on est vraiment content», commente la mairesse Maja Vodanovic.

La circulation de rues aux abords des diverses écoles sera également transformée en sens unique afin d’assurer la sécurité des écoliers.

Au cours des prochains mois, la Société de transport de Montréal (STM) tiendra une consultation publique dans le but de revoir sa tarification et ses trajets. Avec l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM), un plus grand nombre d’autobus seront disponibles dans l’ouest.

Dans la foulée, Lachine souhaite s’assurer que le transport entre l’arrondissement et le centre-ville soit facilité. «Selon une consultation que nous avons faite l’an dernier, les gens veulent une plus grande fréquence des passages», indique la mairesse.

Améliorer son service de communication téléphonique 311 fait également partie des priorités de l’administration Vodanovic.

Planifier 2021

À Dorval, le maire Edgar Rouleau s’affaire à préparer son budget, ainsi que son plan d’immobilisation, incluant les constructions et les réparations à faire.

La reconstruction et le resurfaçage des rues devraient coûter entre 7 et 10 M$ l’année prochaine, dévoile l’élu. «Bon an mal an, c’est environ la somme que nous investissons dans notre voirie», explique-t-il.

De nouvelles soumissions pour les travaux de réfection liés à l’aréna ont été lancées, après que le projet eut été reporté en raison de l’arrêt des travaux pendant la pandémie. L’objectif est d’entamer l’agrandissement, au coût projeté de 10 M$, directement à la fin de la saison actuelle, soit en avril.

Un deuxième étage sera construit avec une salle pour des activités diverses alors que les douches et les chambres des joueurs seront réaménagées.