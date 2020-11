Revoir la collecte des matières résiduelles

Une étude visant à élaborer un nouveau système de collecte et de revalorisation des matières résiduelles sera effectuée à Lachine, en vue du développement d’un écoquartier dans l’Est. La firme Stantec Experts-Conseil reçoit 38 000$ pour l’effectuer sur une période de 12 semaines.

Le futur développement immobilier de 4800 logements servira de projet pilote pour la Ville de Montréal, dans l’espoir d’améliorer la réutilisation des déchets amassés et de réduire les coûts reliés à la collecte.

«Avec le déneigement, la collecte des détritus est certainement la plus grande dépense des villes, explique la mairesse de Lachine Maja Vodanovic. La Ville compte plusieurs données sur l’utilisation du vélo, les transports en commun, mais peu sur la gestion des déchets.»

Les coûts liés à la récolte s’amplifient avec les années, notamment à cause du prix de l’essence et du manque de dépotoirs. «Ils sont de plus en plus loin parce que les villes n’en veulent plus sur leur territoire, constate Mme Vodanovic. Et d’autres, comme celui de Lachenaie, seront bientôt pleins.»

Le circuit emprunté par les camions sera notamment à l’étude. Ceux-ci pourraient passer à des points de collecte centraux plutôt que de s’arrêter devant chaque habitation dans Lachine-Est.

«Les rues seront piétonnes et partagées, alors par exemple, les camions pourraient ramasser le recyclage dans des points identifiés dans des stationnements communs. Ça nous libérerait des bacs bruns et bleus, qui ne sont pas très jolis», analyse Mme Vodanovic.

Des normes en matière résiduelle pourraient également être établies pour les grands édifices.

Par ailleurs, des demandes de subventions ont été adressées aux ministères de l’Environnement des deux paliers de gouvernement pour la conception du nouveau quartier. Si celles-ci sont octroyées, Lachine pourrait recevoir 50 000$ du provincial et 175 000$ du fédéral.

Ce sont des consultations menées par l’Office de consultations publiques de Montréal (OCPM) en mars 2019 qui ont mené à la conception d’un écoquartier, dans lequel l’émission de gaz à effet de serre sera réduite.