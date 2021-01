Maude Bienvenue, une graphiste fière d’être au service des Lachinois

Par son rôle de graphiste pour l’arrondissement, Maude Bienvenue sent qu’elle joue un rôle important pour Lachine. Son attachement à la région la motive à relever les défis liés à la pandémie.

Son équipe est responsable de nombreux volets en lien avec la communication aux résidents.

Parmi ses nombreuses réalisations, on retrouve notamment la création des logos des bibliothèques et du Musée de Lachine, la conception des systèmes d’affichage des parcs et la campagne d’achat local de 2010, dont la qualité a été souligné par l’Association des communicateurs municipaux du Québec. Elle est également responsables de la conception des brochures, illustrations, communications numériques, affiches sur les règles d’hygiènes à suivre durant la pandémie.

Débuts

Native de Saint-Hyacinthe, Mme Bienvenue a grandi dans un milieu artistique. Son père était designer et son oncle était également graphiste. Après avoir terminé ses études en art à l’âge de 22 ans, elle a amassé diverses expériences, notamment en design industriel et illustration.

À son arrivée à l’arrondissement en 2005, la femme de 41 ans a été agréablement surprise par un environnement chaleureux. «Ce qui me plait dans mon travail, c’est la diversité!», affirme-t-elle.

Le fort sentiment de communauté que l’on retrouve à Lachine à travers les diverses entreprises locales et l’implication des citoyens sont également des raisons pour lesquelles Mme Bienvenue a décidé d’y rester. Elle a d’ailleurs représenté l’arrondissement lors du Défi Pierre Lavoie de 2016 avec l’équipe du 375e anniversaire de Montréal, en plus de porter le drapeau de Lachine au sommet du Kilimandjaro en 2017.

Changement d’habitudes

Les choses n’ont pas été de tout repos depuis le mois de mars, puisque l’arrondissement a le mandat d’informer les gens quant aux dernières mesures imposées par la santé publique.

Les règles évoluent rapidement, parfois en quelques heures, donc le travail de communication se doit d’être bien fait afin d’assurer la sécurité des citoyens. L’équipe de graphisme de Lachine a dû s’ajuster rapidement avec l’intention de couvrir toutes les facettes de la communication avec les citoyens, notamment sur les plateformes numériques et dans les espaces publics. «C’est gratifiant de pouvoir offrir et développer des choses utiles et tangibles. Il y a un sens à ce qu’on fait et on y met du cœur», ajoute-t-elle.

Pour l’année à venir, son équipe peut encore s’améliorer, considère Mme Bienvenue.

«On veut réussir à faire encore plus pour faire découvrir de manière originale et numérique à nos résidents toute l’offre culturelle et d’animation qui est riche», explique Mme Bienvenue.

La population de Lachine de diversifie et se densifie depuis plusieurs années. Ce phénomène apporte également de nouveaux défis que la graphiste est enthousiasme à relever.

«J’ai le sentiment de faire partie de cette communauté et j’en suis fière.», Maude Bienvenue