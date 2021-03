Nouveau service de transport par la Brigade Lachine solidaire

Pour limiter la propagation de la COVID-19, la Brigade Lachine solidaire offre un service de raccompagnement vers les centres de dépistage et de vaccination, réservé aux personnes aux prises avec des difficultés financières.

Plusieurs organismes communautaires participent à cette initiative, dont le Comité de vie de quartier Duff-Court et la P’tite maison de Saint-Pierre. Le programme est offert jusqu’au 30 juin.

Créée à l’été 2020 dans le contexte de la pandémie, la Brigade solidaire a pour mission de sensibiliser, d’éduquer et de prévenir la population contre les dangers de la COVID-19, ciblant particulièrement les plus jeunes, les aînés et les nouveaux arrivants.

Pour des raisons de sécurité, il n’existe pas de centre de réservation centralisé pour profiter d’un transport.

Le Club des personnes handicapées du Lac Saint-Louis (CPHLSL) offre également un service de transport vers les centres de vaccination de Pointe-Claire et de LaSalle aux résidents de la communauté du lac Saint-Louis et aux secteurs environnants. Il est possible de les contacter au 514 634 0447.

Un service de navette était déjà disponible pour les personnes de 50 ans par la Théière. L’organisme offre désormais le transport pour les non-membres. Il est possible de les rejoindre au 514 637 5627.

Infos: Résidents de Duff-Court – 514 634 5055. Résidents de Saint-Pierre – 514 544 1319