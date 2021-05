Un livre sur les athlètes paralympiques pour les huit ans et plus

L’autrice lachinoise, Marie-Claude Ouellet, présente les exploits et parcours d’athlètes paralympiques canadiens dans son nouveau livre pour les lecteurs de huit ans et plus intitulé Des athlètes époustouflants. L’œuvre cherche à encourager un changement de perception de l’excellence et de la diversité.

Ayant une aptitude pour les sciences naturelles démontrées à travers plus de centaines d’articles de vulgarisation et deux livres pour enfants, Mme Ouellet s’attaque au monde des sports pour la première fois.

«Le fait que ce soit des gens qui ont surmonté des handicaps pour parvenir à leur rêve est vraiment venu me chercher», exprime l’autrice.

Une vingtaine d’athlètes sont présentés dans son livre, notamment le champion paralympique de natation couronné d’or à 9 reprises, Benoît Huot.

En collaboration avec le Comité paralympique canadien, Mme Ouellet a procédé à toutes les entrevues pour la rédaction du livre sur une période de plusieurs mois.

«L’angle porte sur le succès des personnes et non sur leur handicap. On voulait les présenter en tant qu’athlètes de haut niveau qui ont des histoires uniques» – Marie-Claude Ouellet

Lecture adaptée

L’ouverture d’esprit des enfants face à la différence est d’ailleurs l’une des raisons qui ont motivé le sujet du livre, ajoute l’autrice.

Avec plus de 30 ans d’expérience chez le magazine jeunesse les Débrouillards, Mme Ouellet connait bien les notions requises pour écrire aux enfants.

«Les biographies sont écrites en petits paragraphes avec une touche d’humour. Le vocabulaire est adapté pour les 8 à 12 ans », soutient la Lachinoise.

L’ouvrage comporte également de nombreuses photographies des athlètes ainsi que des illustrations créées par l’artiste résident chez les Débrouillards, Jacques Goldstyn.

Mme Ouellet participera à des séances de signature lors de la prochaine édition du Festival de littérature jeunesse qui se tiendra à Lachine le 15 août.