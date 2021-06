Prendre soin de l’environnement, ça commence dans son arrondissement

Le 5 juin 2021 aura lieu la journée internationale de l’environnement. À cette occasion, l’ONU lance le mouvement #GénérationRestauration afin d’encourager les citoyens à agir. Extraits d’un petit guide pour soigner la Terre.

Et si nous aidions notre planète à guérir? Pour pallier à l’urgence de la situation, la Journée mondiale de l’environnement se concentre sur la restauration des écosystèmes. Son thème: «Réimaginer. Recréer. Restaurer.»

«Au cours du siècle dernier, nous avons détruit la moitié de nos zones humides. Pas moins de 50% de nos récifs coralliens ont déjà disparu et jusqu’à 90% d’entre eux pourraient disparaître d’ici 2050», explique l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur son site internet.

Selon un rapport de l’organisation World Wildlife Fund, les espèces canadiennes en péril ont connu un déclin de 59%, en moyenne, de 1970 à 2016. La restauration des écosystèmes peut contribuer à freiner cela.

Quelles actions?

À son échelle, chacun peut agir. En lançant, par exemple, des actions de remise en état, ou en se joignant à des groupes ou des organisations environnementales déjà existants.

Attention cependant à bien reconnaître les écosystèmes qui nous entourent. «Une fois que vous avez identifié un écosystème dégradé et compris pourquoi il est menacé, réfléchissez sur comment vous pouvez renverser la situation. Qu’est-ce qui doit changer? Comment pouvez-vous amener ce changement? Quelles sont les ressources à disposition? Qui peut apporter son aide? Soyez ambitieux, mais aussi réalistes. Gardez aussi à l’esprit que la restauration d’un écosystème peut prendre du temps (…).»

Consommer responsable

Une autre manière de protéger les écosystèmes est de consommer de façon responsable afin de réduire son empreinte environnementale.

L’ONU propose aussi d’être plus écologique dans nos habitudes «en choisissant des biens et services avec un écolabel crédible de façon à récompenser les entreprises qui fabriquent des produits qui respectent les normes environnementales et sociales.»

Une autre façon de consommer plus responsable est d’acheter les produits issus de l’agriculture biologique, cultivés sans pesticides ni engrais chimiques—

auprès de fournisseurs locaux qui nécessitent moins de conditionnement et de transport. «Alimentez-vous au rythme des saisons et selon les régions», rappelle l’ONU, diplomatiquement.

À Lachine

Aux printemps 2017 et 2019, des inondations ont causé d’importants dommages sur les berges de Lachine. Il s’agit d’un des plus grands enjeux environnementaux de l’arrondissement, selon sa mairesse Maja Vodanovic.

«L’érosion est le plus grand problème», précise-t-elle. C’est plus de 11 kilomètres qui sont à réhabiliter.

Ottawa et la Ville de Montréal ont investi conjointement plus de 85 M$ pour protéger les berges de l’île. De ce montant, 42 M$ seront distribués à Lachine.

Cette somme servira notamment à l’ajout d’une barrière naturelle formée de plantes, d’arbustes et l’aménagement d’un sol inondable. Cependant, pour éviter d’autres catastrophes naturelles, le combat contre les changements climatiques demeure une priorité, selon la mairesse.

«C’est certain qu’on doit se protéger, mais il faut également penser à toute la biodiversité qui y habite», poursuit Mme Vodanovic.

Plus de 220 oiseaux migratoires voyagent à travers le lac Saint-Louis qui borde Lachine. On y observe notamment des hirondelles bicolores. La réhabilitation des berges permettrait également de réduire la pollution de l’eau et ainsi favoriser une saine et diverses populations de poissons.

Des travaux préparatoires sont déjà commencés dans les grands parcs. Le reste du réaménagement se déroulera au cours des deux prochaines années.

Écosystème

Selon la définition de l’ONU, un écosystème est «constitué de tous les organismes vivants, des interactions entre eux et avec leur environnement dans un milieu donné.» Ils comprennent donc la planète entière, des cours d’eau aux forêts, en passant par les zones humides, les prairies et les récifs coralliens. Essentiels à notre survie, ils sont tous en grand danger.

En collaboration avec Alexandre Sauro