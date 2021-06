Concert’Action Lachine change de direction

L’organisme lachinois Concert’Action Lachine ayant pour mission la mobilisation des forces citoyennes de l’arrondissement afin d’améliorer la condition de vie de ses résidents change de direction. À la barre depuis décembre 2017, Pierre Barrette cède son poste à Myriam Grondin.

Étudiante à la maîtrise en urbanisme, Mme Grondin est heureuse d’accepter la direction de Concert’Action Lachine. Cette dernière se dit être consciente de l’importante tâche à venir.

«C’est un honneur, mais c’est aussi un grand défi. Je souhaite pouvoir poursuivre tout le travail que Pierre a accompli. Je vais faire de mon mieux et j’espère que ce sera suffisant pour la table», exprime la nouvelle directrice.

Anthropologue de formation, Myriam Grondin travaille avec l’organisme communautaire depuis près de deux ans, ce qui coïncide avec son arrivée à Lachine.

«J’ai choisi Lachine parce que c’est un endroit avec un potentiel incroyable et je voulais m’impliquer. J’ai eu la chance de tomber sur Pierre», rapporte-t-elle.

La nouvelle directrice a été particulièrement intéressée et impliquée dans tout le développement de la friche industrielle qui accueillera le nouvel écoquartier de Lachine-Est.

«Ce poste exige des capacités stratégiques, des compétences humaines très fines et très complexes. Myriam possède ces aptitudes et qualités personnelles pour relever ce défi.» Pierre Barrette

Mme Grondin est également une passionnée de la culture japonaise, ce qui lui a permis de découvrir l’importance de la mise en valeur du patrimoine dans un contexte de modernisation et l’importance de l’implication citoyenne. Elle est mère d’une fille en deuxième secondaire.

Départ positif

M. Barrette qui a une main sur grand nombre d’actions communautaires à travers la mission de Concert’Action Lachine, soit les enjeux de la petite enfance, la réussite éducative, la mise en place de système alimentaire, la sécurité urbaine ou l’accueil de nouveaux arrivants quitte son rôle au sein de l’organisme.

«Un membre de l’administration m’a dit un jour que c’est important de savoir comment arriver dans un milieu, mais c’est aussi important de savoir en partir. J’ai la chance de pouvoir partir en me sentant bien avec mon travail», souligne M. Barrette.

À son arrivée en 2017, le directeur avait observé un certain manque de confiance entre l’organisme et les résidents. Restructurer et encourager une certaine fluidité entre les Lachinois et les actions communautaires a été l’un de ses plus grands enjeux dès le départ.

«Notre ancrage est la confiance avec la population. Nous avons réussi à amener cet élément au cours des quatre dernières années et je suis sûr que la direction sera entre de bonnes mains avec Myriam», ajoute-t-il.

M. Barrette conservera un poste de conseiller au sein de l’organisme afin d’assister Mme Grondin dans ses nouvelles fonctions. Il quitte le poste afin d’avoir plus de temps à consacrer pour son amour pour la musique; il est directeur artistique du Chœur de l’Art Neuf, un organisme sans but lucratif composé de choristes et de bénévoles.