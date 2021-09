Lachine dévoile son budget

D’importants investissements pour l’entretien des parcs et bâtiments sont prévus pour les années 2022 à 2031.

Les dépenses de l’arrondissement de Lachine s’élèveront à 30,5 M$ en 2022, soit une augmentation de 1,2% ou 355 000 $ de plus que cette année. Les contribuables verront également une légère diminution sur leur compte de taxes locales.

Si une augmentation de 2% est observée sur le taux de la taxe foncière locale, la portion sur le compte personnel des résidents devrait être à la baisse en raison de la croissance de la population lachinoise. Plus de foyers se partagent la portion locale de la facture.

Par exemple, le montant à payer pour un propriétaire dont la résidence est évaluée à 250 000 $ serait de 126 $, alors qu’il était de 128,25 $ cette année, pour un écart de 2,25 $.

L’augmentation de la taxe foncière permettra à l’arrondissement d’obtenir des revenus de 4,9 M$, soit près de 100 000 $ de plus qu’en 2021. La Ville de Montréal fournira près de 22,8 M$ au budget de l’arrondissement.

«Grâce à la prévoyance des équipes, le surplus accumulé s’élève aujourd’hui à 5,2 M$. Nous pigeons 217 400 $ de moins dans ce surplus par rapport à l’an dernier», a déclaré la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Réalisations de 2021

C’est près de 6 M$ qui ont été investis conjointement par l’arrondissement et la Ville de Montréal dans des projets visant notamment l’entretien des immeubles, des parcs et de la voirie.

Le budget pour ces grands investissements provenait des programmes décennaux d’immobilisations (PDI), de fonds obtenus par la Ville et de programmes gouvernementaux.

Parmi ces travaux, on compte le réaménagement complet des installations aquatiques du parc LaSalle ainsi que la réfection du terrain de football et de soccer de Dalbé-Viau qui avait commencé en 2020 et s’est terminée cette année.

Finalement, les pompes des installations de jets d’eau ont été changées au parc Village Saint-Louis et du mobilier urbain sur dalle de béton a été ajouté.