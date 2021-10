L’Halloween à Lachine dans une ambiance amusante

Le marché d’Halloween organisé par Julio Orellana et Ruth Mendes de chez Lory Fleurs est de retour sur la rue Notre-Dame. Depuis 2007, le couple offre une vaste gamme de fruits et légumes frais dans une ambiance amusante pour les petits et les grands.

Décorations, citrouilles et friandises sont au rendez-vous.

«Ils font ça pour les enfants. Ils donnent des bonbons et jouent avec eux. Ils aiment beaucoup les fêtes», rapporte une préposée au marché, Caterina Screnci.

Les parents et les garderies de Lachine y circulent régulièrement pour visiter et prendre des photos, raconte Mme Screnci.

M. Orellena vend également des citrouilles aux écoles de Lachine pour que les élèves les décorent. Le couple de propriétaires offre un prix spécial pour les garderies.

«Après que les enfants aillent décorer les citrouilles, Julio va les recherche lui-même pour ensuite leur ramener le jour de l’Halloween parce que les écoles ne peuvent pas les garder», ajoute M. Screnci.

Je le fais pour le plaisir. C’est une grande fête pour que les enfants s’amusent. Julio Orellana

Des soirées déguisées et encore plus festives sont prévues les 29 et 31 octobre. La vente des aliments se poursuit jusqu’à l’Halloween à l’extérieur près du 1865 sur la rue Notre-Dame.

M. Orellena est sûr que toute la marchandise sera vendue d’ici la fin de la saison.

«Chaque année, que ce soit des fruits, légumes, citrouilles ou bien les fleurs et fines herbes durant l’été, tout se vend», soutient le fleuriste.

Lory Fleurs organise également un marché de Noël à Dorval. Les sapins naturels seront disponibles à partir du 13 novembre. L’entreprise est également responsable du grand sapin de Dorval qui sera exposé le 3 décembre.

Articles recommandés par l’auteur Bonbons d’Halloween: comment éviter le gaspillage excessif?