Noël à l’Entrepôt de Lachine

Concerts Lachine invite les Lachinois à son concert de Noël qui aura lieu à l’Entrepôt de Lachine le dimanche 5 décembre. Le spectacle est intitulé Notes et brioches.

Les chorales d’écoles primaires de l’arrondissement qui participent au programme d’apprentissage musical de Concerts Lachine animeront la soirée. Elles chanteront et raconteront des histoires afin de célébrer une nouvelle tradition de Noël lachinoise.

Concerts Lachine est un organisme sans but lucratif fondé en 1977. Ce sont un regroupement d’artistes œuvrant dans la promotion de la musique classique et produit des concerts gratuitement ou à un coût symbolique.

Informations : info@concertslachine.ca

Magie de Noël

L’Entrepôt reçoit également Fredo le magicien, le samedi 11 décembre.

L’artiste de la scène présentera en primeur ses nouveaux numéros spécialement préparés pour la période des fêtes. Fredo est un magicien créatif qui utilise des objets anodins dans ses tours de magie. C’est dans une ambiance de rigodons et de festivités qu’il invite les Lachinois à venir célébrer.

Ce spectacle est pour les personnes cinq ans et plus.

Consignes sanitaires

Le couvre-visage pour les personnes de 10 ans et plus, le passeport vaccinal pour les personnes de 13 ans et plus et une pièce d’identité seront obligatoires pour assister à ces évènements. Toutes autres consignes sanitaires en vigueur devront également être respectées.