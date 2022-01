Enjeux et priorités à Dorval en 2022

Un nouveau maire est maintenant à la tête de la Cité. Après son élection et celle d’une partie de son équipe à la suite du départ d’Edgar Rouleau, Marc Doret fait part de ses priorités et des enjeux qui occuperont Dorval en 2022.

Verdissement

L’un des messages principaux de l’équipe Action Dorval durant la campagne électorale de 2021 était l’importance de rendre la ville plus verte. M. Doret compte repenser la structure et le fonctionnement du comité responsable de l’environnement.

«L’ancien comité s’occupait principalement de faire des recommandations, mais on veut plutôt qu’il soit capable de prendre des décisions et de les rapporter au conseil municipal, comme le comité des parcs», explique le maire.

Ce changement de structure a pour objectif d’améliorer l’efficacité de cette instance. Les nouveaux membres de ce comité et le fonctionnement devraient être annoncés en mai 2022.

Du côté des espaces verts, le réaménagement du parc Saint-Charles demeure le projet principal pour cette année. Une présentation virtuelle donnant la chance à la population d’émettre des commentaires devrait avoir lieu en février.

Relations avec l’aéroport

Le territoire de Dorval est particulier en raison de sa proximité avec l’aéroport Montréal-Trudeau. Le bruit des avions et la pollution sonore qui affectent les résidents à proximité sont des éléments qui ont été soulevés à maintes reprises durant la dernière campagne électorale.

La piste située au nord de l’aéroport subira encore des travaux de réparation au printemps et à l’été, ce qui causera sa fermeture partielle. Par conséquent, les compagnies aériennes seront forcées d’utiliser plus fréquemment la piste au sud, laquelle se trouve plus près de la Cité.

«C’est encore une fois une déception, mais nous sommes en discussion avec ADM [Aéroports de Montréal] pour trouver une solution», précise M. Doret. Une solution possible, selon le maire, est de privilégier l’utilisation d’une piste une fin de semaine sur deux afin de permettre aux résidents de profiter d’un répit.

Commerce local

Plusieurs projets de taille importante ont commencé à être mis en place dans la municipalité, notamment le projet résidentiel et commercial de Square d’Orval, sur l’avenue Dorval, qui atteindra 16 étages. La Cité requiert de ces nouveaux projets qu’ils comportent un espace commercial. Les élus comptent également encourager les commerçants locaux situés dans le village sur le chemin du Bord-du-Lac, entre la rue Saint-Charles et l’avenue Dorval, en revitalisant le secteur.

La première étape de ce projet est l’enfouissement des fils électriques. Plusieurs rencontres avec les propriétaires du secteur sont à prévoir, mais le début des travaux de planification devrait avoir lieu cette année.

Le coût de ce projet de revitalisation devrait s’élever à une somme de 20 à 25 M$, selon M. Doret. L’objectif est de rehausser l’aspect visuel et ainsi d’aider les commerces locaux à prospérer.

Pointe-Picard

Cela fait plus de cinq ans que la Cité tente de mettre la main sur le lot de Pointe-Picard pour en faire une marina. Le terrain, qui appartient toujours au gouvernement fédéral, était auparavant utilisé par la Canadian Forces Sailling Association.

Le chemin bureaucratique pour l’obtention du lot a été long et sinueux dans les dernières années. Le conseil de la Cité a complété toutes les étapes requises de son côté et attend de la documentation du ministère de l’Environnement. Une entente finale pourrait pourrait avoir lieu cette année, mais il est également possible que les résidents doivent attendre jusqu’à 2023.