Un programme d’entraînement pour les femmes vétérans

Photo: Gracieuseté/Morrow Consulting and Training

L'équipe d'entraîneurs chez Morrow Consulting and Training.

L’organisme dorvalois Morrow Consulting and Training recevra la somme de 80 000 $ de la part du gouvernement fédéral pour son programme A.T.H.E.N.A. réservé aux femmes qui ont servi dans les Forces armées canadiennes (FAC).

Le programme est né grâce à la collaboration entre Dave Morrow, un vétéran et entraîneur privé, et la Fondation québécoise des vétérans.

«C’est la Fondation qui nous a donné l’idée de faire un programme spécialement pour les femmes», indique l’entraîneuse personnelle chez Morrow Consulting and Training et réserviste pour les FAC, Audrée Dufresne. Mme Dufresne a récemment obtenu son diplôme en thérapie du sport à l’Université Concordia.

Avec A.T.H.E.N.A (Alliance, Tenacity, Health, Exercise, Nutrition, Authenticity), des femmes vétérans obtiennent gratuitement un programme personnalisé à leurs besoins. La première cohorte, composée de cinq vétérans, a débuté en mars 2021, mais la nouvelle subvention du gouvernement fédéral permettra de suivre une dizaine de femmes tous les trois mois, et ce, pour les trois prochaines années. Les participantes peuvent venir de partout au Canada, car les interactions avec les entraîneurs se font uniquement par vidéoconférence.

Audrée Dufresne, entraîneuse personnelle

La somme de 80 000 $ provient du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

«Les vétérans du Canada ont fièrement servi notre pays et c’est un honneur pour nous de reconnaître leur dévouement en offrant le soutien dont ils ont besoin», a déclaré la députée de Dorval–Lachine–LaSalle, Anju Dhillon, par communiqué.

Le Fonds a également offert des sommes à deux autres organismes proposant des programmes consacrés au bien-être des femmes vétérans.

Les femmes dans les Forces ont généralement une expérience bien différente de leur contrepartie masculine. Ce montant offert par le gouvernement nous montre qu’ils prennent conscience de cette réalité. Audrée Dufresne, entraîneuse personnelle

Communauté serrée

Après leur service militaire, les femmes ont une plus grande difficulté à s’adapter à une vie normale en tant que citoyennes.

Une étude a démontré que le risque de mourir par suicide est 81% plus élevé pour les femmes que les hommes vétérans, selon la Fondation québécoise des vétérans. De plus, un sondage de Statistique Canada a révélé que plus de 25% des femmes des FAC ont déclaré avoir été victimes d’agression sexuelle au moins une fois au cours de leur carrière militaire.

Un programme comme A.T.H.E.N.A. permet de rassembler plusieurs femmes qui ont vécu des expériences de vie similaires et ainsi de raviver une certaine camaraderie.

«Ce sont des femmes qui se reconnaissent en raison leur expérience. Et comme les FAC est un petit monde, ça arrive souvent que les personnes se reconnaissent même si elles ne se sont pas vues depuis des années», rapporte Mme Dufresne.

Les participantes peuvent également communiquer ensemble et avec leur entraîneur via l’application mobile où elles reçoivent leur entraînement.