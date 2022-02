Exposition de Renée Carrier à Dorval

L’artiste originaire de l’Abitibi, Renée Carrier, présentera son exposition La couleur écrite au centre culturel Peter B. Yeomans à Dorval dès le 10 février.

Influencée par la littérature de l’écrivain français Marcel Proust (À la recherche du temps perdu), l’exposition encourage l’observateur à se faire guider par le récit de l’art visuel. L’intention de Mme Carrier met en parallèle l’œuvre de l’auteur et les phénomènes de perception de la couleur.

«La couleur possède ce pouvoir de nous transporter, de nous rassembler, de nous protéger, de nous révéler. Elle a cette faculté de révéler des sons, des mots, des odeurs et d’impressionner nos sens», écrit-elle sur son site web. Marcel Proust écrivait justement sur le phénomène de retrouver des souvenirs par le simple goût d’une gorgée de thé.

Peinture de Renée Carrier

Les œuvres de l’artiste d’Amos ont été présentées dans sa région, mais aussi ailleurs au Québec, en Ontario et en France. Certaines de ces pièces se retrouvent dans des collections privées et publiques, dont celles de Loto-Québec et du réseau des Bibliothèques de l’Abitibi-Témiscamingue.

L’exposition sera présentée jusqu’au 3 avril.