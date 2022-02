Exposition sur une tradition sucrée à Dorval

Le Musée de l’histoire et du patrimoine de Dorval présentera une exposition itinérante réalisée par la Corporation du Moulin Légaré et intitulée De l’érable à la canne : regards passés et présents sur l’acériculture.

Cette exposition est un survol de l’histoire de la culture de l’érable et sa transformation en divers produits du Québec. Elle aborde notamment l’origine du sirop d’érable, les premiers sucres et l’apparition du sirop de poteau. La présentation porte également sur la modernité de l’acériculture depuis le 20e siècle.

L’exposition aura lieu du 12 février au 1er mai.

La Corporation du Moulin Légaré est un organisme à but non lucratif créé en 1976 qui a pour mission la protection et la mise en valeur du moulin Légaré. Construit en 1762 à Saint-Eustache, le moulin Légaré est utilisé pour la production de farine. À ce jour, il est toujours fonctionnel grâce à la force de l’eau. Le meunier responsable de l’établissement produit annuellement entre 30 et 40 tonnes de farine de blé et de sarrasin utilisant les méthodes traditionnelles.