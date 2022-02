Repenser la gestion des matières résiduelles | Conseil de février 2022

La première réunion du conseil de l’arrondissement de Lachine de l’année s’est tenue virtuellement, le lundi 7 février. Les prochaines devraient également être présentées en webdiffusion jusqu’à nouvel ordre. Les résidents peuvent désormais visionner ces réunions sur la chaîne YouTube de l’arrondissement.

Entretien des arbres

Un contrat de service a été octroyé à Services d’arbres Primeau pour l’élagage et l’abattage d’arbres de l’arrondissement pour les années 2022 à 2024 au montant de 375 200 $. La majorité des travaux se dérouleront entre les mois d’avril et d’octobre.

Gestion des matières résiduelles

L’arrondissement souhaite évaluer la faisabilité technique et financière d’inclusion d’un nouveau système de gestion, de collecte et de revalorisation des matières résiduelles dans le nouveau secteur de Lachine-Est et dans une partie du Vieux-Lachine. Ce système serait enfoui et à demi enfoui dans le sol. L’objectif de l’incorporation de ce système est la réduction de la présence de camions effectuant la collecte de ces matières dans l’arrondissement.

La somme de 70 000 $ est accordée à la firme Stantec Experts-Conseils pour l’achat de cette étude grâce au financement accordé par le Fonds municipal vert du gouvernement fédéral et de la Communauté métropolitaine de Montréal. Les résultats sont attendus dès ce printemps.

Graffiti

Un contrat d’une valeur de 13 000 $ a été octroyé à l’Équipe Verte, aussi connue sous le nom de Goodbye Graffiti TM Montréal, pour l’enlèvement et le recouvrement des graffitis de diverses bâtisses et résidences privées de l’arrondissement pour l’année 2022. Les résidents qui trouvent des graffitis sont invités à contacter le 311.

Soutien financier

Le conseil a accordé un total de 27 000 $ en soutien financier aux organisations et organismes suivants:

École secondaire Dalbé-Viau: 2000 $ pour la visite du père Noël pour les enfants défavorisés des écoles primaires de Lachine

TRAC (Travail de rue/Action communautaire): 25 000 $ afin de soutenir les actions des travailleurs de rue œuvrant dans les milieux vulnérables. Le programme de travail de rue vise à rejoindre les jeunes de 12 à 25 ans.