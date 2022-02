Bùmarang en spectacle à Dorval

Le groupe de musique celtique Bùmarang sera en spectacle à Dorval le dimanche 20 février au centre culturel Peter B. Yeomans pour présenter son premier album intitulé Echo Land.

Ce premier album tire son inspiration de la musique classique et jazz, mais aussi de la musique traditionnelle africaine, indienne, irlandaise et écossaise.

«Il y a quelque chose d’onirique dans la musique traditionnelle. Le titre Echo Land fait référence aux réverbérations du passé et évoque un sentiment d’intemporalité», décrit David Gossage, l’un des membres du groupe.

Le trio musical composé de David Gossage (Orealis), Sarah Pagé (The Barr Brothers) et Kate Bevan-Baker a voyagé à travers le Canada et à l’étranger. Ils ont partagé la scène avec d’autres artistes, notamment Patrick Watson, Hey Rosetta! et Michael Bublé.

Les résidents pourront également discuter avec les membres du groupe sur place. Le centre culturel Peter B. Yeomans est situé au 1401, chemin du Bord-du-Lac, à Dorval.