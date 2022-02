Conférence: introduction à l’infonuagique

La bibliothèque de Dorval, en collaboration avec Alphanumérique, présentera une conférence technologique intitulé Introduction au concept de l’infonuagique, le mercredi 16 février à 14h sur la plateforme Zoom.

L’infonuagique, aussi appelé le cloud computing, permet de sauvegarder des données informatiques sur des serveurs ne dépendant pas de son ordinateur et accessibles de partout.

Cette technologie est une façon de garder des données en sécurité et ainsi de se prémunir contre un sinistre, un vol ou un bris d’appareil. De plus, comme l’infonuagique permet d’accéder aux données de partout et sur plusieurs ordinateurs simultanément, il facilite le partage de l’information entre différents utilisateurs.

Par exemple, il est possible pour des collègues de collaborer sur un même document en même temps ou, pour les membres d’une famille, de partager des photos.

Alphanumérique est un projet financé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada dans le cadre du Programme d’échange en matière de littératie numérique. Ses activités ont lieu principalement dans les bibliothèques publiques, mais également dans les organismes communautaires au service d’une population ayant besoin d’accompagnement avec les outils numériques.

Pour plus d’informations, veuillez appeler à la bibliothèque de Dorval au 514 633-4170.