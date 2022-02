Plan de déconfinement à Dorval

Le gouvernement de François Legault a annoncé un déconfinement progressif et le recul des mesures sanitaires cette semaine. Un retour à la normale est également planifié à Dorval.

Les activités sportives et artistiques ainsi que les matchs pour tous les groupes de 25 personnes, au maximum, de tous âges ont repris depuis le 14 février. Les spectacles extérieurs de 5000 personnes sont également autorisés depuis lundi.

La réouverture du centre communautaire Sarto-Desnoyers et du centre aquatique et communautaire Surrey est prévue le 21 février. Tous les autres bâtiments municipaux ont déjà rouvert leurs portes. Les salles de spectacles, notamment le Cabaret du centre culturel, rouvriront aussi leurs portes, à 50% de capacité, aux personnes pleinement vaccinées.

Ces salles pourront accueillir des spectateurs à plein rendement dès le 28 février. Également à cette date, les compétitions et tournois sportifs pourront reprendre, et la limite de participants aux sports et loisirs sera levée.

Enfin, conformément aux nouvelles directives annoncées par le gouvernement provincial, l’utilisation du passeport vaccinal pour toute activité de la Cité ne sera plus requise.