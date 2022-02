Clinique de vaccination mobile à Lachine

Une clinique temporaire offrira la vaccination contre le virus de la COVID-19 pour tous résidents âgés de cinq ans et plus qui habitent l’arrondissement et ses environs à la Paroisse des Saints-Anges, cette fin de semaine. Le lieu est accessible pour les personnes à mobilité réduite.

La clinique sera ouverte samedi et dimanche de 11h à 17h ou jusqu’à épuisement des doses.

Il y sera possible d’obtenir une première, deuxième ou troisième dose sans rendez-vous. Les jeunes de 5 à 13 ans doivent être accompagnés d’un parent pour recevoir le vaccin. Les adolescents de 14 ans et plus peuvent donner eux-mêmes leur consentement.

Il est important d’avoir en main une carte d’assurance maladie lors de la vaccination. La Paroisse est située au 1400 boulevard Saint-Joseph. L’entrée de la clinique se trouvera au 50 sur la 15e Avenue.