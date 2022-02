Nouveau chef de police à Lachine

À la suite du départ de Luis Oliveira, l’arrondissement de Lachine accueille un nouveau commandant, le policier Michel Lebrun, au poste de quartier 8. Résident de Montréal depuis toujours, M. Lebrun œuvre dans les forces policières depuis bientôt 23 ans. Il rêvait de pratiquer ce métier d’aussi loin qu’il s’en souvienne.

«Mes parents m’ont toujours dit que je voulais devenir policier. Quand tu es jeune, tu veux le faire pour courir après les bandits, mais en vieillissant, on devient policier pour aider les autres», exprime le commandant.

M. Lebrun a gravi les échelons au fil de sa carrière, qui l’a amené à travailler dans plusieurs unités sur l’île de Montréal, notamment à Ahuntsic-Cartierville, sur le Plateau et à Anjou. Comme l’ancien commandant avant lui, M. Lebrun a participé à une mission à Haïti.

«J’en suis très fier. C’est l’occasion de rencontrer d’autres policiers d’ailleurs dans le monde. On se sent un peu comme aux Jeux olympiques», raconte-t-il.

Il est heureux de s’attaquer à un nouveau défi à Lachine où il est en poste depuis quelques semaines.

«J’aime bien le sentiment de petit village avec une communauté où tout le monde se connaît. J’ai toujours été proche de mes employés et des citoyens. J’aime avoir ce lien de proximité», rapporte M. Lebrun.

Lachine est une communauté différente de ce que j’ai vu ailleurs, mais le travail ne change pas. Pour moi, l’essentiel reste du service à la clientèle et il reste seulement à s’adapter. Michel Lebrun, commandant du poste de quartier 8

Le travail du commandant

Le rôle du commandant est bien différent de celui de l’agent patrouilleur. M. Lebrun agit principalement en tant que gestionnaire du poste de quartier. Il est responsable des opérations et de l’administration du personnel. Il est également responsable de jeter un œil sur le climat de travail et les ressources humaines.

Même s’il n’est pas régulièrement sur le terrain, le commandant pourrait devoir se lancer dans l’action lors d’une opération importante.

«Comme je disais aux nouveaux policiers en formation, moins de 10% du travail est de courir après les méchants; 90% du temps, on est des agents de la paix. Chacun a son rôle, mais on partage une mission similaire avec les partenaires et organismes communautaires du territoire», conclut le commandant.