12M$ demandé pour acquérir la résidence du CHSLD Herron

Le centre d’hébergement et de soins de longue durée Herron, qui a été l’hôte de la tragédie causant la mort de 47 personnes lors de la première vague de COVID-19, est maintenant en vente, pour 12M$.

Rappelons que le CHSLD Herron a été forcé de fermer ses portes en automne 2020. La mauvaise gestion du site qui était opéré par le groupe Katasa a causé une hécatombe, selon un rapport produit conjointement par le Collège des médecins du Québec (CMQ), l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ).

Le rapport dénotait notamment une «organisation déficiente du travail» et une «méconnaissance du domaine des soins de santé chez les gestionnaires».

En mai 2021, le tribunal avait accordé 5,5M$ aux familles des victimes et aux résidents survivants du CHSLD Herron, à la suite d’une entente à l’amiable. Cependant, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait choisi de ne pas porter d’accusation dans ce dossier.

La coroner Géhane Kamel a tenté de faire la lumière sur ce qui s’est réellement passé au CHSLD Herron, en automne 2021. Sans obtenir de véritables réponses à ses questions, la coroner a sermonné les gestionnaires du site durant les audiences de son enquête.