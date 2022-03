Réduction des horaires pour les cliniques de vaccination

Après un an d’activités et plus de 690 000 doses de vaccins contre le virus de la COVID-19 administrées, les quatre cliniques de vaccination sur le territoire du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal réduisent leurs heures d’ouverture dès le 8 mars.

Les équipes de la campagne de vaccination continueront de se déplacer sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île pour y offrir la vaccination mobile selon les besoins.

Au moment d’écrire ces lignes, 85% de la population montréalaise a reçu au moins deux doses du vaccin. Dans l’Ouest-de-l’Île, la majorité des arrondissements et des villes liées enregistrent une couverture vaccinale adéquate au-dessus de 80%. L’arrondissement de Saint-Laurent se situe en dernière position avec une couverture de 77,8%.

Rappelons que le service sans rendez-vous est offert pour les personnes de 12 ans et plus dans les quatre cliniques. Les enfants de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner avec rendez-vous dans les cliniques du Centre communautaire Gerry-Robertson et au Centre sportif Dollard-St-Laurent.

Les nouvelles plages horaires :

Aréna Bob-Birnie : tous les jours de 8h à 19h

Centre civique de Dollard-des-Ormeaux : jeudi au lundi de 8h à 19h

Centre sportif Dollard-St-Laurent : tous les jours de 8h à 19h

Centre communautaire Gerry-Robertson : tous les jours de 8h à 19h