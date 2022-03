Le député Enrico Ciccone rend hommage à une bénévole de Lachine

Lors d’une intervention à l’Assemblée nationale, ce mercredi, le député Enrico Ciccone a rendu hommage à Carolyn Arsenault, une bénévole de Lachine.

«C’est avec une grande fierté et un grand plaisir que nous honorons une grande dame pour son travail acharné, sa passion et sa résilience qui lui permettent de faire entendre la voie des aînés dans notre communauté», a affirmé le député de Marquette.

Dans son allocution, l’ex-hockeyeur a souligné que Mme Arsenault s’était impliquée durant de nombreuses années dans des organismes qui visent l’amélioration de la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus, notamment pour le Centre communautaire La Théière et à La Table des 50 ans et plus Dorval-Lachine.

Elle a aussi donné près de 25 ans de sa vie au Collective Community Services, en plus d’avoir pris part au projet Impact collectif, de Centraide, et d’aider à mettre sur pied le projet Centile, a indiqué le député libéral.

L’impact collectif est une approche intégrée que se donne un regroupement d’organismes afin de s’attaquer à un enjeu complexe et de créer des effets populationnels concrets et significatifs pour une communauté ciblée.

Les bénévoles québécois font une différence marquée dans nos communautés locales, et c’est le cas de Mme Carolyn Arseneault, une passionnée au cœur d’or impliquée auprès de plusieurs organismes de Dorval et de Lachine, depuis plus de 20 ans! 🙏🏼 Mme Arseneault de votre engagement! pic.twitter.com/bd6MPxF8mb — Enrico Ciccone (@EnricoCiccone) March 16, 2022