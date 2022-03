Marie-Célie Agnant, une écrivaine engagée￼

Les citoyens de Lachine pourront aller à la rencontre de la poète, nouvelliste et romancière, Marie-Célie Agnant, ce vendredi 25 mars 2022 à 13h30 à la bibliothèque Saul-Bellow. Lors de cette rencontre, l’écrivaine partagera avec l’auditoire ses motivations pour l’écriture, ses influences, mais elle y abordera aussi son parcours artistique et personnel. Tout ceci en discutant de ses nombreux livres et recueils.

Marie-Célie Agnant est une écrivaine bien connue au Québec. Elle a d’ailleurs écrit une quinzaine d’ouvrages pour les adultes et quelques-uns pour les enfants. Cette amoureuse des mots s’est d’ailleurs vu décerner le Prix Alain-Grandbois 2017 de l’Académie des lettres du Québec avec son troisième recueil de poésie Femmes des terres brûlées.

Née à Port-au-Prince en Haïti, en 1970, alors qu’elle était âgée de 17 ans, elle a fait le grand voyage pour immigrer au Québec. Après avoir été professeur de français et traductrice, elle a décidé de consacrer entièrement sa vie à son amour de jeunesse, l’écriture. Dans son enfance, les livres ont été son refuge alors que le pays vivait de la répression sous le président Duvalier. Aujourd’hui, ses ouvrages sont devenu un moyen d’expression. Elle raconte une partie de l’histoire de son pays sous la présidence de Duvalier et l’héritage qu’il en reste. À travers ses œuvres, elle aborde aussi le racisme, l’exil, les conditions de la femme. Pour elle, son pays natal est une source d’inspiration intarissable pour l’écriture.

Considérant le bagage culturel de Mme Agnant ainsi que ses engagements, la discussion entre elle et le public, à la bibliothèque Saul-Bellow, s’annonce enrichissante.