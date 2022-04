Plusieurs entraves à l’échangeur Saint-Pierre cette fin de semaine

Les automobilistes en provenance de l’ouest qui ont l’habitude de transiter par l’échangeur Saint-Pierre et le pont Honoré-Mercier afin de rejoindre la Rive-Sud devront s’adapter au cours de la fin de semaine du 8 au 11 avril puisque plusieurs entraves seront mises en place.

D’abord, la bretelle menant de l’A-20 en direction est (sortie 63) à la R-138 en direction ouest/pont Honoré-Mercier sera entièrement fermée à compter de 23h30 vendredi soir, et ce jusqu’à lundi matin, 5h. Le détour proposé sera de continuer jusqu’à la sortie 65 pour la rue Saint-Jacques et le boulevard Angrignon, puis de faire demi-tour via le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

L’entrée de la 1re Avenue/boulevard Montréal-Toronto pour la R-138 ouest sera également entièrement fermée au cours de la même période. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) proposera aux usagers un détour via l’entrée suivante pour l’A-20 est, puis de faire demi-tour à la sortie 65.

Par ailleurs, la circulation sur l’A-20 en direction est entre la sortie 62 pour la 1re Avenue et l’échangeur passera de trois voies à deux à compter de 23h vendredi soir jusqu’à lundi matin.

Finalement, le MTQ avise les automobilistes que la bretelle menant de l’autoroute 20 en direction ouest à la route 138 en direction ouest (vers le pont Honoré-Mercier) sera réduite à une seule voie de dimanche 23h au mardi 19 avril, 5h.

Construit au cours des années 60, l’échangeur Saint-Pierre est emprunté quotidiennement par plus de 78 000 véhicules. Il fait l’objet d’un projet majeur inscrit au Plan québécois des infrastructures et ses structures nécessitent des travaux de maintien.