Une exposition au parc de la Paix offre un dialogue entre photos et haïkus

Les bourgeons printaniers arrivent à Dorval en même temps qu’une exposition mettant en valeur l’art du haïku. Cette pratique poétique qui tire ses origines du Japon célèbre traditionnellement la nature.

Dès aujourd’hui, et jusqu’au 21 août 2022, l’Arboretum du parc de la Paix présente des haïkus. Des poètes locaux, régionaux et internationaux y prennent part, dont les Montréalaises Carole Daoust, Pamela Cooper et Rita Pomade.

Les écrivains se sont inspirés d’une sélection de photos de l’artiste montréalaise Hua Jin pour rédiger leurs poèmes.

Cette artiste multidisciplinaire contemple l’évanescence du temps à travers ses œuvres, s’intéressant particulièrement à la nature et aux paysages. Depuis peu, elle dirige son attention vers la dimension spirituelle et méditative de ceux-ci.

Les panneaux exposés près de la bibliothèque de Dorval font un clin d’œil au haïga, le concept japonais qui combine image et poésie.

Cette exposition d’art littéraire chevauche deux célébrations: le Mois de la poésie en avril, puis le Mois du patrimoine asiatique en mai.