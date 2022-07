Catastrophe écologique au Technoparc

David Fletcher, de la Coalition verte, observe les dégats causé par la coupe dans plusieurs hectares du Champ des Monarques, situé dans le Technoparc À sa gauche, des plants font plus d'un pied de hauteur, alors qu'à sa droite, le terrain a été rasé.

Aéroports de Montréal (ADM) a fauché près de 19 hectares du Technoparc au nord du Golf Dorval où vivent des centaines d’espèces d’animaux, y compris des papillons monarques. Technoparc Oiseaux et la Coalition verte dénoncent une décision illogique et destructrice qui nuit à la nidification des oiseaux et à la migration des papillons.

Le champ des monarques, où se trouvent 4000 plants d’asclépiades, a été rasé par ADM la semaine dernière sans que personne n’ait été mis au courant. Le terrain qui faisait anciennement partie du Golf Dorval avait été laissé en friche depuis 2012, laissant pousser des arbustes jusqu’à deux mètres de hauteur.

Actuellement, seuls les arbres restent debout, alors que les arbustes de cet écosystème marécageux abritaient des insectes et petits mammifères qui nourrissaient environ 150 espèces d’oiseaux.

«C’est indéniable que des oiseaux ont été tués,» se plaint le porte-parole du collectif TechnoparcOiseaux, Benoit Gravel. Toutes les espèces qui nichaient dans les arbustes ont vu leur habitat complètement rasé, et M. Gravel a remarqué des «nids fauchés au sol.»

Dégâts causés par la coupe dans plusieurs hectares du Champ des Monarques, situé dans le Technoparc. / Josie Desmarais/Métro

Aucune explication

Alors que la zone a été fauchée le 23 juin dernier, ADM a attendu une semaine pour annoncer que le terrain du Technoparc serait dorénavant régulièrement entretenu. La raison n’a pas été dévoilée, mais Benoit Gravel suspecte qu’ADM veuille développer le secteur et se lancer dans la promotion immobilière.

Cependant, ADM est un organisme à but non lucratif. Le porte-parole de la Coalition verte, David Fletcher rappelle d’ailleurs que «le mandat d’ADM est de diriger un aéroport, pas d’être un propriétaire corporatif.»

L’an dernier, ADM a déjà tenté d’implanter une usine de fabrication de masques chirurgicaux à l’endroit du Technoparc, mais les griefs des citoyens exprimés lors d’une consultation publique avait sans doute découragé l’entreprise, qui s’était retirée du projet.

Selon ADM, la tonte du terrain est due à la «présence d’herbe à poux et d’herbes longues, qui constituent des nuisances.» Par ailleurs, ils nient l’existence d’un champ des monarques à cet endroit, et rappellent qu’un engagement de préservation a été pris en 2019 pour les «terrains à haute valeur écologique, » ce qui a abouti à la création du parc des Sources en 2021.

«Un moment critique»

Pour les deux organismes de protection de l’environnement et du Technoparc, ADM a choisi le pire moment pour faucher la zone. Les oiseaux sont en période de nidification depuis le mois d’avril, et ce jusqu’au mois d’août. Il est donc certain que des oisillons se trouvaient dans les nids fauchés, incapables de voler pour s’échapper. « Les seuls oiseaux qui ont survécu sont ceux qui nichaient dans les arbres, » explique M. Gravel.

C’est aussi la période qui précède la migration des papillons monarques, qui se nourrissent des asclépiades avant de migrer au Mexique à la fin de l’été. «Est-ce qu’ils vont rester là?» s’interroge M. Fletcher. [Les papillons monarques] vont chercher des sources de nectar pour se nourrir, mais elles ont été éradiquées.»

Malheureusement, ADM n’a de comptes à rendre à personne puisque l’organisme détient un bail de location avec Transports Canada pour ce terrain situé au nord-ouest de l’aéroport Trudeau.

Plusieurs demandes d’enquête ont toutefois été demandées par des citoyens et par Technoparc Oiseaux afin d’établir si cette action est une entrave à la loi sur les oiseaux migrateurs. Un expert sera envoyé pour déterminer s’il y a bel et bien eu conflit avec la loi protectrice.

Par ailleurs, la Ville de Montréal avait montré son intérêt de protéger ce secteur en le transformant en parc naturel. Cependant, l’autorité appartient à ADM et à Transports Canada, bien que ces derniers nient pouvoir faire quelque chose pour la protection de cette zone et de son riche écosystème. D’après M. Fletcher, les 215 hectares « feraient une merveilleuse zone de conservation.» Pour l’instant, seulement quinze hectares ont été protégés par la Ville dans le cadre de ses efforts pour préserver 10% du territoire de l’Île de Montréal.