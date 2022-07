La Fête du nautisme vient à Dorval

Pour la Fête du nautisme, événement célébrant le patrimoine maritime à travers le Québec, la Cité de Dorval organise deux journées d’activités au parc Pine Beach les 9 et 10 juillet.

De 10h à 20h, les Dorvalois pourront profiter de la location gratuite d’embarcations non motorisées, telles que des kayaks simples et doubles, des planches à pagaies, et des pédalos.

Un espace de détente sera aménagé dans le parc, sur fond de musique jouée par un DJ. Après un tour de vélo aquatique ou de bateau, des camions de cuisine de rue, de crème glacée et de rafraîchissements assureront le ravitaillement. Une piscine gonflable avec pédalos sera installée pour les tout-petits.

Des riverains pourront s’initier à la planche à pagaie, ou suivre des cours de fitness et de yoga à toute heure de la journée gratuitement.

Les cours et embarcations nautiques seront payantes pour les non-résidents de Dorval. La durée de location d’embarcation sera limitée à 55 minutes par personne et par jour.