Promenade verte sur la rue Saint-Jacques

Dans le quartier enclavé de Saint-Pierre, la rue Saint-Jacques à Lachine s’est refaite une beauté grâce au projet de promenade verte par l’organisme Revitalisation Saint-Pierre.

L’aménagement de la rue avec du mobilier urbain et de la peinture a pour but d’embellir le quartier et de créer des endroits conviviaux avec des espaces de détente.

Pour la Promenade verte de Saint-Jacques, Revitalisation Saint-Pierre a reçu une somme de 118 000 $ du Fonds canadien de revitalisation des communautés.

Grâce à l’Arrondissement de Lachine et à l’artiste muraliste Zoe Gelfant, des marquages au sol en couleur, bancs et pots de fleurs peints ornent maintenant cette rue asphaltée. L’effort de revitalisation du quartier s’est aussi traduit par la plantation de fleurs afin de verdir cette rue. Le verdissement aidera aussi à remédier aux îlots de chaleur dans le quartier encerclé par plusieurs grandes routes, chemins de fer et secteurs industriels.

Six petites places publiques verront le jour sur la rue Saint-Jacques avec du mobilier urbain, reçu dans la phase 1 du projet de promenade verte en juin. Un espace de détente au bord du trottoir sera installé en août au coin de la rue Duranceau et de la rue Saint-Jacques. Les habitants étaient invités à participer à l’embellissement de la rue Saint-Jacques en aidant l’artiste Zoe Gelfant à peindre le sol et le mobilier urbain lors de la phase 2 du projet, qui prend fin mardi 19 juillet.