Conférence sur la culture innue au musée de Lachine

L’auteur-compositeur-interprète Mike Paul tiendra une conférence sur la culture innue le 23 juillet au musée de Lachine. Originaire de Mashteuiatsh (Pointe-Bleue), dans le territoire Innu non cédé du Nitassinan au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mike Paul fera découvrir la culture innue à travers des chants, contes, et objets traditionnels. L’histoire de la nation et ses enjeux actuels seront abordés, notamment la fragile conservation de la langue traditionnelle Innu aimun en voie d’extinction.

Du nom de Kwé kwat séw en Innu, qui signifie carcajou, l’artiste explorera le chant, le conte et le tambour pour exhiber la fierté de son peuple de chasseurs-cueilleurs et de leur culture millénaire lors de la conférence au Musée de Lachine.

La conférence promet d’explorer les mythes et réalités des peuples autochtones, et d’interpréter des chants et musiques traditionnelles accompagnés du Teweikan, instrument innu s’apparentant à un tambour. Au programme, des danses des peuples innus montagnais, des chants de cérémonie traditionnelle et des contes sur l’homme caribou, entre autres.

L’auteur-compositeur et interprète est une figure majeure de la musique innue, pour laquelle il a gagné deux prix aux Indigenous Superstar Awards en 2022 dans les catégories de meilleur album rock folk et meilleur album en langue autochtone. Il a été sélectionné pour de nombreux prix en musique, notamment aux Native American music Awards en 2022, aux Canadian folk music Awards en 2020 et aux Indigenous music Awards en 2019.

Par ailleurs, le conteur a réalisé avec des aînés de sa nation un album de contes et légendes en partenariat avec le musée Amérindien de Mashteuiatsh et diffusé sur la radio de CBC. La conférence au musée de Lachine aura lieu le samedi 23 juillet de 14h à 15h30.