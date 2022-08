Du cinéma en plein air pour les enfants

Plusieurs séances de cinéma sous les étoiles sont prévues à Lachine et à Dorval cet été.

Le film Spiderman, No Way Home (en anglais) sera à l’affiche le 31 juillet à 20h15 au centre aquatique Surrey à Dorval. Les enfants et adultes sont attendus au bord de la piscine et peuvent ramener leur sac de couchage pour s’y allonger et regarder un film projeté sur un écran géant gonflable. La Cité de Dorval prévoit de servir du jus, des bonbons et du maïs soufflé pour l’occasion.

Samedi 6 août à 20 h 30, le film d’animation Basket Spatial avec le champion de basketball Lebron James sera projeté au parc Michel-Ménard dans le quartier Duff-Court à Lachine.

Pour finir, une autre projection aura lieu à Lachine, le 18 août au parc Kirkland dans le quartier Saint-Pierre. Le film Chien sera projeté en plein air à 20h30. Il est conseillé d’apporter sa chaise, sa couverture et son maïs soufflé pour profiter pleinement de la projection.