Retour au travail pour les employés de Rolls-Royce Canada

Mis en lock-out depuis le 15 mars dernier, les quelque 530 employés de Rolls-Royce Canada, dans l‘arrondissement de Lachine, sont finalement de retour au travail depuis aujourd’hui.

En effet, le vote, tenu lors de la journée du 1er septembre par scrutin secret, a été en faveur de la recommandation du conciliateur permettant le renouvellement de la convention collective.

Cette convention qui est établie pour une durée de huit ans, allant de mars 2020 à mars 2028, inclut, entre autres, des augmentations salariales totalisant plus de 25 % sur cette période. De plus, chaque salarié recevra deux montants forfaitaires totalisant environ 9500 $.

Aussi, la recommandation du conciliateur prévoit diverses bonifications, notamment en ce qui a trait aux congés et aux assurances collectives, des gains sur la flexibilité des horaires de travail et l’introduction de clauses sur la sécurité d’emploi.

Par voie de communiqué de presse, le président du syndicat des travailleurs et travailleuses de Rolls-Royce Canada, Frédéric Labelle, a louangé la ténacité et la détermination des membres.

«Lorsque Rolls-Royce a déclenché le lock-out, nous avons décidé tous ensemble que nous ne céderions pas devant l’intimidation et que nous seuls déciderions quand et à quelles conditions nous reprendrions le travail. Le conflit a été long et difficile, mais on s’est tenu».

Frederic Labelle, président du syndicat des travailleurs et travailleuses de Rolls-Royce Canada