34 millions et une direction 100% féminine pour l’usine Coca-Cola de Lachine

La compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada Limitée, qui fait la fabrication, la distribution et la commercialisation de boissons à travers le pays, a annoncé le 7 septembre que son usine de Lachine bénéficiera d’un investissement de 34 millions de dollars.

Créée il y a quatre ans, l’entreprise avait annoncé un investissement de plus de 100 millions de dollars dans ses différentes usines au Canada. Celle de Lachine n’y échappe pas, puisque plus de 34 millions de dollars y seront versés.

À quoi servira tout cet argent? À acquérir du nouvel équipement pour une ligne de fabrication plus locale et à continuer d’accroître l’expansion de l’entreprise dans la métropole.

Cette nouvelle ligne devrait être en fonction au printemps 2023 et servira entre autres à fabriquer des boissons en cannette, permettant à plus de leurs produits d’avoir la certification Aliments du Québec, qui sert à promouvoir l’industrie bioalimentaire locale. Pour avoir la certification, les produits doivent notamment être transformés et emballés dans la province.

Ce sont environ 25 millions de caisses par année de produits Coca-Cola qui sont fabriquées à Lachine, pour ensuite être distribuées dans l’est du pays.

Autre nouvelle positive pour l’entreprise: les postes de direction de l’entreprise, dans la grande région montréalaise, sont tous occupés pour la première fois par des femmes.