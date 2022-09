Exposition de photographies: Dorval vue par les artistes

Dorval en un clic!, une exposition extérieure de photographies de Dorval prises par les habitants de Dorval se dévoile à l’Arboretum du parc de la Paix (1335, chemin du Bord-du-Lac—Lakeshore) jusqu’en avril 2023.

Dans le cadre de cette exposition de photographies, vous pourrez contempler les œuvres des six gagnants du concours aussi nommé Dorval en un clic!. Dans la catégorie adulte, ce sont les photographies de Jeff Salhany, Vincent Boyer et Wendy Baye qui vous attendent et dans la catégorie enfant, ce sont celles de Matteo Della Porta, Kate Ketchum et Émile Atalla.

«The Perfect Rise», la photo choix du public, qui a été prise par Julien Quang Laplante, sera aussi exposée aux côté de plusieurs autres photographies du concours ayant reçu d’honorables mentions.

Tel que la Cité le mentionne dans son communiqué, «il s’agit d’une belle occasion de découvrir Dorval par l’œil de ses citoyens!».