La journée Patrimoine en Fête revient après deux ans d’absence

Samedi 1er octobre, les Montréalais pourront célébrer le patrimoine de leur ville au parc René-Levesque dans l’Arrondissement de Lachine. L’événement Confluence de mémoires, d’art et d’histoires revisitera l’histoire de Lachine à travers trois thèmes. Les activités organisées célébreront la présence autochtone, la présence européenne, ainsi que l’industrialisation et le développement urbain – particulièrement emblématique dans le berceau de l’industrialisation à Montréal où se trouvait l’usine de Dominion Bridge.

En 2021, les Montréalais ont voté pour faire du parc René Lévesque le lieu pour le retour post-pandémique de la journée annuelle Patrimoine en Fête.

Selon la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus, « peu d’espaces urbains offrent un contact aussi intime avec le fleuve Saint-Laurent et l’art public que ce lieu splendide », dit-elle dans un communiqué de presse. En effet, le parc René-Levesque est une véritable galerie d’art à ciel ouvert, avec une vingtaine d’œuvres d’art public exposées sur la péninsule située aux abords du canal de Lachine et du fleuve Saint-Laurent.

De nombreuses activités pour tous les âges sont à découvrir, notamment des expositions, des animations en musique, des conférences et des visites thématiques du parc et des environs.