L’Hôpital de Lachine en travaux

Les travaux préparatoires de la modernisation de l’Hôpital de Lachine débutent cet automne et se termineront en 2027. Ces travaux d’une valeur de 225M $ permettront un agrandissement de l’hôpital ainsi que le réaménagement de plusieurs services.

Un bâtiment de six niveaux d’une surface de 18 000 m² complétera l’immeuble existant. Plusieurs services de santé y seront développés, notamment la médecine de jour, les services d’urgence adaptés au besoin de la population, ainsi que l’urologie. Un gymnase de physiothérapie et un service de soins palliatifs seront construits. Des chambres individuelles verront aussi le jour pour la guérison des patients.

La firme d’architecture Provencher_Roy et l’entreprise Axor Construction réaliseront le projet jusqu’en 2027. La première phase des travaux consistera à agrandir l’hôpital de 2022 à 2025. Pour la deuxième phase, le bâtiment existant sera réaménagé jusqu’en 2027.

Les travaux prévoient le déplacement des réservoirs d’oxygène, ainsi que de l’excavation avec la possibilité de dynamitage. La consultation publique virtuelle du 13 septembre était aussi l’occasion de parler de l’impact des travaux sur le voisinage et des mesures d’atténuation prévues. La vibration sera contrôlée par un sismographe, et l’horaire des travaux sera du lundi au vendredi de 7h à 15h30. Des coupures de services pourront aussi avoir lieu. L’hôpital promet par ailleurs d’installer des protections pour les arbres et végétaux le temps des travaux.