Un spectacle pour enfants au centre culturel Peter B. Yeomans

Le 9 octobre à 11h, un spectacle pour les enfants de 2 à 5 ans mêlant jeu d’acteurs, marionnettes et théâtre d’objets se déroulera au Centre culturel Peter B. Yeomans.

Le spectacle nommé Au bout du fil sera animé par deux comédiennes de la troupe Puzzle Théâtre. «Celles-ci tisseront le décor et donneront vie à des fils et pelotes de laine, ainsi qu’à toute sorte d’objets inspirés du tricot et du tissage», affirme la Cité de Dorval par voie de communiqué.

Puzzle Théâtre, fondé en Bulgarie, mais établi à Montréal depuis 2004 «se démarque par l’amalgame coloré de formes et de moyens d’expression qu’elle propose, laissant au public la liberté d’interpréter le non-dit, de faire de la libre association d’idées et de ressentir ce qui n’est pas explicitement raconté».

Pour l’achat de billets ou pour de plus amples informations, vous pouvez visiter le www.ville.dorval.qc.ca.