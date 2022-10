Entrevue avec l’auteur Marc Levy

Le jeudi 13 octobre, l’auteur français Marc Levy donnera une entrevue numérique en direct aux Bibliothèques des banlieues de l’Île de Montréal (BBIM), dont la bibliothèque de Dorval.

L’entrevue du célèbre auteur Marc Levy abordera sa carrière, qui inclut l’écriture de plus de 20 livres et films, mais surtout sa plus récente parution, le roman Noa, publié en mai 2022. La bibliothèque de Dorval confirme qu’il sera possible de poser des questions directement à l’auteur, que l’on assiste à l’événement sur place ou en ligne via Zoom.

L’entrevue débutera à 19h, mais des bouchées et un cocktail seront servis dès 18h30. L’inscription à l’avance, bien que gratuite, est recommandée puisque le nombre de places en présentiel est limité. Pour ce faire, il faut contacter la bibliothèque de Dorval au 514 633-4170.

Marc Levy est particulièrement connu pour son roman Et si c’était vrai qui a été adapté au cinéma sous le nom Just Like Heaven. Le film était au premier rang du box-office américain en 2005.