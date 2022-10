L’importance de rénover les berges du fleuve Saint-Laurent

À cause des inondations et des tempêtes dues au changement climatique, les berges du fleuve Saint-Laurent se dégradent à une vitesse inédite à Lachine. Selon l’organisme GRAME qui œuvre pour la protection de l’environnement, l’érosion des berges s’est particulièrement accélérée ces dernières années, ce qui nécessite un réaménagement sur le bord du lac Saint-Louis.

D’après un rapport du Plan d’action Saint-Laurent, l’érosion des berges est « un phénomène naturel, accentué par l’action humaine ».

C’est pourquoi le conseil d’arrondissement de Lachine du 4 octobre a accordé un contrat d’une somme de 124 000 $ pour un projet d’aménagement de berges au parc Stoney Point.

Comme causes, le conseil cite notamment les inondations printanières de 2017 et 2018, ainsi que les tempêtes qui se sont produites ces dernières années, particulièrement importantes avec la force des vents et des vagues à cet endroit.

Ralentir l’érosion

Selon la directrice générale du Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME), Catherine Houbart, la rénovation des berges aurait plusieurs effets positifs, à la fois sur l’environnement et sur les utilisateurs des berges et parcs au bord du lac.

« C’est une bonne chose du point de vue de l’adaptation au changement climatique, mais aussi pour la qualité de vie », explique la directrice du GRAME En effet, les berges de Lachine représentent en grande partie des parcs publics, qui agissent comme des îlots de fraîcheur lors des grandes chaleurs.

Dans son sommaire décisionnel, l’Arrondissement dit aussi vouloir préserver les berges pour « conserver l’intégrité des pistes piétonnières et cyclables », des aménagements appréciés de tout le monde.

La directrice du GRAME précise l’utilité de rénover les berges qui sont très étroites par endroit, notamment au parc Stoney Point. « On ne peut pas permettre de perdre 3, 4 mètres », car cela pourrait « compromettre l’usage du parc », explique Mme Houbart.

L’aménagement des berges sur une longueur d’environ 130 mètres à l’ouest du parc Stoney Point s’effectuera par la revégétalisation du secteur. Celle-ci permettra d’accroître l’effet d’îlot de fraîcheur ainsi que d’améliorer la biodiversité. À long terme, la revégétalisation pourra aussi faire en sorte que l’eau de ruissellement des berges se déverse plus propre dans le fleuve.

L’Arrondissement souhaite aussi aménager « dans la mesure du possible », une descente en pierres pour permettre l’accès à l’eau aux citoyens.