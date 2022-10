Inauguration d’une école secondaire du Collège Sainte-Anne à Dorval

Ayant accueilli ses premiers élèves à l’automne, la nouvelle école secondaire du Collège Sainte-Anne a été officiellement inaugurée ce mercredi 12 octobre au 100, boulevard Bouchard, à Dorval.

Ce nouvel établissement scolaire a été qualifié d’unique. «En nous appuyant sur les plus récentes recherches et les meilleures pratiques en éducation, nous avons conçu un environnement au service de la pédagogie et favorisant le bien-être des élèves. Notre principal objectif est d’éveiller en chacun le pur plaisir d’apprendre et que les jeunes y soient motivés, engagés et heureux», a expliqué Ugo Cavenaghi, président-directeur général du Collège Sainte-Anne.

Un bâtiment au service d’une pédagogie innovante

«Moderne, lumineux et doté de nombreux espaces ouverts, le bâtiment produit un environnement d’apprentissage propice à la créativité, à la collaboration et à la communication. De plus, le programme scolaire a été pensé pour répondre à la réalité et aux enjeux actuels, car il est primordial que nos jeunes développent de solides compétences, une riche culture générale et une posture d’apprenant pour la vie», a souligné Isabelle Senécal, directrice du Collège Sainte-Anne de Dorval (secondaire).

«Les élèves sont invités à développer leur sens de l’initiative, leur autonomie et leur leadership dans le cadre des projets d’entrepreneuriat citoyen. Les ateliers découverte, couvrant des domaines aussi diversifiés que la programmation, l’environnement et la communication, leur permettent d’explorer de nombreux champs d’intérêt», a ajouté Isabelle Senécal.

Entièrement carboneutre

Par ailleurs, la nouvelle école secondaire de Sainte-Anne est l’un des premiers établissements scolaires au Canada à être entièrement carboneutre. On y trouve ainsi des systèmes d’économie d’énergie et de récupération des eaux pluviales.

Symbole fort du campus de Dorval, la SmartFlower, composée de panneaux solaires en forme de pétales, permet de produire 3500 kWh par an.

La nouvelle école secondaire compte plusieurs locaux spécialisés, un laboratoire créatif, des installations sportives ainsi que des serres intérieure et extérieure.