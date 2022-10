Le défunt pompier Pierre Lacroix reçoit la Médaille du sacrifice

Pierre Lacroix, le pompier décédé lors d’un sauvetage nautique dans les rapides du canal Lachine le 17 octobre 2021 reçoit la Médaille du sacrifice décernée par le gouvernement du Québec dans le cadre de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2022. Par la même occasion, ses trois collègues qui ont aussi participé au sauvetage, François Rabouin, Robin Brunet-Paiement et Michael Paillé, reçoivent la Croix du courage.

«Les quatre sauveteurs honorés aujourd’hui, Pierre Lacroix, François Rabouin, Robin Brunet-Paiement et Michael Maillé, ont fait preuve de dépassement de soi, de ténacité, d’altruisme et d’un courage inébranlable lors de cette intervention. Pierre Lacroix, valeureux pompier cumulant plus de 20 ans d’expérience, s’est donné corps et âme, jusqu’à y laisser sa vie. C’est avec le cœur rempli d’émotion que nous vous rendons hommage», a déclaré Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, lors d’une cérémonie de reconnaissance.

Dans le cadre de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2022, ce sont 20 médailles qui sont remises aux méritants: 4 Croix de courage, 3 Médailles du sacrifice et 1 Citation de reconnaissance.