La Guignolée Lachine offre des cartes-cadeaux d’épicerie

Du 1er au 30 novembre, les résidents de Lachine à faible revenu peuvent remplir une fiche d’inscription qui leur permettra de recevoir une carte-cadeau d’épicerie.

Il faudra se déplacer dans l’un des neuf centres suivants pour avoir accès à la fiche d’inscription: le Carrefour d’entraide Lachine, l’Œuvre Soupe Maison, le Centre Multi-ressources de Lachine, le CLSC de Dorval-Lachine, le Centre de pédiatrie sociale communautaire de Lachine, le Club des personnes handicapées du Lac St-Louis, la COVIQ, le Groupe d’entraide Lachine et la P’tite maison de Saint-Pierre. Une preuve de résidence sera demandée sur place. Les heures d’ouverture de chaque endroit sont indiquées sur la page Facebook de la Guignolée Lachine.

La carte-cadeau, qui pourra être utilisée au IGA, au Maxi ou au Metro Plus, sera ensuite distribuée le 11 décembre entre 9h et 15h au Club Chasse et pêche (Anglers) au 3051, boulevard Saint-Joseph, à Lachine. Une seule carte par résidence sera attribuée.