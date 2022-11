Un premier plan de développement culturel à Lachine

Le conseil d’arrondissement de Lachine a approuvé son premier plan de développement culturel sur cinq ans lors de la séance du 7 novembre. Celui-ci a pour but de d’accroître l’accès à la culture et d’enrichir l’expérience culturelle des résidents.

Le Plan de développement culturel de Lachine 2022-2027 compte six objectifs visant à revaloriser les lieux culturels du territoire. L’offre culturelle doit notamment être plus visible, attrayante, accessible à la population, et surtout inclusive et représentative des résidents.

Une offre culturelle plus inclusive

Selon la directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, Julie Perron, la programmation culturelle doit se faire en fonction de «l’évolution des besoins et du profil sociodémographique des citoyens et citoyennes de Lachine». Pour ce faire, Mme Perron souhaite «collaborer avec des organismes qui sont déjà bien ancrés dans les communautés de Lachine» et concerter la population pour développer une offre adaptée aux besoins.

Dans le quartier fortement enclavé de Saint-Pierre, le plan de développement prévoit de réaménager la bibliothèque «en cohérence avec les besoins des communautés à proximité». D’autre part, une nouvelle mission pour le Musée de Lachine énoncée en octobre promet de renouveler la programmation pour inclure l’histoire de la collaboration avec les peuples autochtones.

Mise à niveau des lieux culturels

Le plan de développement prévoit notamment de renouveler les espaces et les équipements du complexe culturel Guy-Descary, du Musée de Lachine, et de la Maison du Brasseur pour améliorer l’expérience du public. «Ces lieux n’ont pas été rénovés depuis très longtemps, ils ont besoin de travaux pour continuer à faire vivre leur mission», explique Mme Perron. Par ailleurs, l’Entrepôt pourrait devenir la Maison de la culture de Lachine sous le plan de développement culturel.

Avec l’aide de la population, la direction de la culture aspire à développer les pôles culturels du territoire, notamment le quartier culturel au bord du lac Saint-Louis, et faire du futur écoquartier Lachine-Est un nouveau pôle culturel. L’Arrondissement précisera ses actions dans un Plan d’action interne, pour mener ses initiatives dès l’automne 2022, jusqu’en 2027.