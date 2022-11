Circulation perturbée à Dorval et Sainte-Anne-de-Bellevue en fin de semaine

Le ministère des Transports annonce des entraves à la circulation à Dorval et Sainte-Anne-de-Bellevue. Il y aura fermeture de l’autoroute 13 en direction nord entre la rue Hickmore et l’autoroute 40 au cours de la fin de semaine du 11 novembre. De plus, l’autoroute 40 sera fermée en direction est entre le boulevard des Anciens-Combattants et le chemin des Pins au cours de cette même fin de semaine.

Dorval

La fermeture de l’autoroute 13 est occasionnée par la poursuite des travaux de réparation du tunnel de Liesse.

Les automobilistes doivent prendre note qu’il y aura fermeture complète entre la sortie numéro 2 (rue Hickmore et rue Louis-A.-Amos) et l’entrée en provenance de l’autoroute 40 en direction est, de vendredi 23h59 à lundi 5h.

Les entrées de l’autoroute 13 en direction nord en provenance de l’autoroute 520 seront également fermées par défaut.

Les différents détours seront balisés par une signalisation temporaire.

Sainte-Anne-de-Bellevue

L’autoroute 40 sera fermée en direction est entre le boulevard des Anciens-Combattants et le chemin des Pins. Cette fermeture est requise dans le cadre de la poursuite des travaux de réparation du pont d’étagement du chemin des Pins. Les travaux débuteront vendredi à 23h59 et se termineront lundi à 5h.

Ces travaux seront également requis au cours des prochaines fins de semaine.

La circulation sera déviée sur la voie de desserte et un risque de congestion est à prévoir.

Il y aura également fermeture complète de longue durée du chemin des Pins entre la rue Poultry Cottages et le chemin Sainte-Marie. La circulation locale sera permise entre la rue Euclide-Lavigne et le chemin Sainte-Marie.