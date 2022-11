Le parc de la Marina d’escale devient le parc Noël-Spinelli

L’entrepreneur lachinois Noël Spinelli a désormais son nom immortalisé à Lachine. Il donne en effet son nom à un parc en remplacement de celui du parc de la Marina d’escale.

« La Ville de Montréal commémore, à perpétuité, la contribution de Noël Spinelli à la vie culturelle et économique du Québec. M. Spinelli était un entrepreneur lachinois brillant et généreux et un grand amateur de musique classique et d’opéra. Par son engagement social et sa philanthropie, il a grandement contribué au rayonnement de la scène musicale d’ici », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine

Ce lieu central de l’arrondissement de Lachine a été sélectionné puisqu’il est le principal endroit extérieur de diffusion culturelle et artistique de l’arrondissement. Ce parc est l’hôte des Concerts Campbell, de la Fête nationale et de la Fête du Canada, en plus d’héberger le Festival de littérature jeunesse de Montréal et plusieurs autres événements qui font vivre le legs de M. Spinelli.

« Héritiers d’une culture familiale où la générosité et l’engagement social sont aux premiers rangs de nos valeurs, la famille Spinelli tient à exprimer sa profonde gratitude pour cette marque de reconnaissance qui laissera l’empreinte de l’œuvre d’un grand homme dans notre communauté », a déclaré Pierre Spinelli, fils de Noël Spinelli, au nom de la famille.

Décédé le 15 octobre 2020, à l’âge de 92 ans, M. Noël Spinelli a cofondé les Concerts Lachine en 1977, un organisme qui, depuis sa fondation, a produit plus de 500 concerts gratuits de calibre international et présenté plus de 6 000 musiciens, en plus de produire un festival de musique ainsi que des ateliers d’art lyrique.

Ce grand philanthrope est également à la genèse d’une grande mobilisation ayant permis d’amasser 1 M$ pour restaurer l’orgue Casavant de l’église des Saints-Anges. Entrepreneur chevronné, il a contribué à la croissance et au succès de l’entreprise familiale, qui célèbre cette année son 100e anniversaire de fondation.