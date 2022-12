Pas de hausse de taxes à Dorval en 2023

Malgré un important taux d’inflation de 6,4% au mois d’octobre, et malgré l’augmentation des quotes-parts qu’elle verse à l’Agglomération de Montréal, la Cité de Dorval a produit un budget 2023 sans augmentation du compte de taxes résidentiel moyen.

«Pour y arriver, nous avons dû revoir chaque ligne de notre budget et analyser chaque dépense, a mentionné le maire Marc Doret, dans son allocution prononcée lors de la séance extraordinaire d’adoption du budget, le 5 décembre. Nos équipes de gestionnaires ont fourni de grands efforts pour faire face concrètement aux enjeux majeurs qui nous attendent.

Ce gel du compte de taxes résidentiel fait suite aux réductions de taxes de 2017 (-2,66%), 2018 (-2,5%), 2020 (-2%), 2021 (-2,5%) et 2022 (-2,5%).

«N’oublions pas que l’augmentation était d’à peine un dixième de pourcent en 2019, ce qui était alors nettement inférieur à l’indice des prix à la consommation», a précisé le maire Doret.

Augmentation pour le non résidentiel

Le budget 2023 prévoit une légère augmentation de taxes d’environ 2% pour les immeubles non résidentiels dans la tranche d’imposition de moins de 2 M$ et pour les immeubles industriels dans la tranche d’imposition de moins de 3 M$.

La décision d’introduire une hausse plus faible que le taux d’inflation a été prise afin d’aider les petits commerces dorvalois qui ont été touchés très durement par la crise de la COVID-19 Marc Doret, maire de Dorval

Pour compenser partiellement l’augmentation des quotes-parts versées à l’Agglomération de Montréal, la Cité doit cependant augmenter les taxes de 18,62% pour les immeubles non résidentiels dans la tranche d’imposition de plus de 2 M$ et de 14,08% pour les immeubles industriels dans la tranche d’imposition de plus de 3 M$.

Des investissements de 128 M$

Selon le maire Doret, l’année 2022 a été bénéfique en investissements à Dorval. «Nous avons investi plus de 23 M$ en travaux relatifs à l’agrandissement de l’aréna Edgar-Rouleau, à l’acquisition de la propriété située au 12, avenue Dahlia, ainsi qu’à la réfection de nos voies publiques, de nos aqueducs, de nos égouts et de nos bâtiments. Ces investissements s’inscrivent dans notre vision de développement durable et de souci de maintenir nos infrastructures en bon état.

Parmi les projets qui devraient être réalisés en 2023, 2024 et 2025, le maire note le réaménagement du parc Saint-Charles, la construction du nouveau parc «Citoyen», la création d’un jardin collectif au parc RoyalDixie, et l’installation d’une patinoire réfrigérée et d’un skatepark.

Le réaménagement du chemin du Bord-du-Lac Lakeshore, entre les avenues Dorval et Saint-Charles (secteur du village); la mise aux normes du centre aquatique Ballantyne; la rénovation de la maison du jardinier au parc Pine Beach; la réhabilitation de conduits d’aqueduc et d’égouts; le surfaçage de plusieurs rues; et l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques complètent la liste de M. Doret.