De nouvelles mesures écologiques à Lachine

Le conseil d’arrondissement de Lachine a adopté le 5 décembre un projet de modifications de son règlement de zonage pour y inclure de nouvelles mesures en vue de favoriser la transition écologique.

«En marge de la COP15, Lachine met en place des mesures pour accélérer la transition écologique et accroître la biodiversité dans l’arrondissement. Depuis plusieurs années, nous collaborons avec les entreprises, les organismes et les citoyens du territoire pour réaliser des projets qui répondent au plus grand défi de notre siècle et c’est ensemble que nous atteindrons nos cibles», affirme la mairesse de l’arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, par voie de communiqué.

Les toits des nouveaux bâtiments d’une superficie supérieure ou égale à 2000 m2 devront ainsi être végétalisés sur une superficie de 10 à 40%. La norme s’appliquera également à l’agrandissement de bâtiments existants de 2000 m2 ou plus.

En ce qui concerne l’agriculture urbaine, une nouvelle classe de zonage permettra entre autres les cultures maraîchères et horticoles dans la zone commerciale centrale de Lachine – autour de la 32e Avenue, de la rue Remembrance et de l’avenue Victoria – et dans des zones industrielles. L’administration municipale facilitera également l’aménagement de serres, de jardins domestiques et de jardins communautaires dans les zones résidentielles.

Finalement, les nouveaux immeubles de cinq logements et les nouveaux stationnements de commerces ou d’industries seront munis de bornes de recharge pour voitures électriques.